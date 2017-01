AKR-ë Forumi Gruas shkarkon dy nënkryetaret e saja: Vjollca Matoshi -Gagica dhe Shpresa Avdiu Mehmeti .

0

SHARES Share

Share Tweet it

AKR-ë FG në gjilan në mbledhjen e regullt të mbajtur nga Kryetarja e degës Y. Shahiqi me shumic votash shkarkon nga detyra nënkryetarën e parë të këtijë Forumi Vjollca Matoshi –Gagica dhe nënkrytarën e dytë Shpresa Avdiu Mehmeti .Ato gjithashtu largohen edhe nga kryesija e forumit ku aktivitetet e tyre do ti vazhdojn vetëm si antare të AKR-së.Shkarkimi vije për shkak të mospërfilljes së autoritetit të këtijë forumi dhe detyrat e mara nga kjo kryesi.

Sa për skjarim të opinjonit publik për disa mallverzime të bëra nga Kryetari degës I.Hajdini kinse zavensohet /e jo shkarkohet/ krytarja e deritanishme e forumit me kryetare të re ju prezentojm disa dëshmi.

Sipas Statusit të AKR-së FG kudo në Kosovë themelohet nga Kuvendi Zgjedhor si organ më I lart zgjedhorë.Me datën 29.09.2016 është mbajtur kuvendi zgjedhor I F.G në gjilan në prani të më shum se 250 grave dhe 184 delegateve ku krytetare e FG është zgjedhur Ymrane Shahiqi.Si parti presidenciale në raste specifik sipas statutit të AKR-së shkarkimin e Kryetarës e ka të drejtën ekskluzive vetem Presidenti I AKR-së në këtë rast zoti B.Pacolli.Për qfardo dorheqje apo shkarkim sipas statusit duhet të mbahet prap kuvndi zgjedhor ku zgjidhet Kryetarja dhe kryesija e re.Jo emrime siq pretendon kryetari degës duke manipuluar me grate e Forumit me mosrespektuar statusin e AKR-ë. Mbas qfardo shkarkimi hipotetik nuk ka më FG deri në konventën e re.Emrimet ,me Nenin “Xhavit Nimani” I takojn diktaturës komuniste z.Kryetar I degës.Për këtë arsyje ju lus , mos manipuloni opinjonin public dhe grate e forumit me emrime.

Sa për ilustrim më posht ju prezentoj një foto ku Kryetari degës tubon disa vajza nga kafiterit lokale ku marin pjes vetëm 3 gra të forumit dhe thiret në shumicën e Forumit të Gruas.

Kam frigë se paranoizmi I Kryetarit të degës z.I.Hajdini do të shkoj aq larg ku në ndonjë mbledhje të radhës do të shkarkoj edhe vet Presidentin e AKR-së.Sido që të jet gratë e AKR-së në Gjilan ju meret e drejta për organizim ,manipulohen dhe shantazhohen në mënyra të ndryshme .E drejta për fuqizimin e gruas mbetet vetëm terminologji apstrakte .Duke mare para sysh se kryetari degës në mënyrë të vrazhd ka dëmtuar imazhin e AKR-ë dhe ka thyer vet ligjet dhe statusin e partis I sygjeroj që të jap dorheqje ose në të kundërtën këtë do ta bëj vet elektorati AKR-së në zgjedhje.Si zgjidhet FG ,me posht ju prezentojë disa foto nga Kuvendi zgjedhor I FG në Gjilan.