Serbët kanë një porosi për Nikolic: President, ju shkoni në luftë, neve na lini të qetë

Pas provokimit që e shkaktuan vetë zyrtarët serbë, me një tren që nga pala kosovare u konsiderua si provokues dhe shkelje e ligjeve, dhe pas reagimit të institucioneve të Kosovës që dërguan njësitë speciale për të ndalur trenin, pala serbe u detyrua që të zmbrapset.

Treni me parullat provokuese për shtetin e Kosovës si “Kosova është Serbi” u ndal pa hyrë në kosovë, raporton Gazeta Express.

Treni u ndalua por shkaktoi nervozë të jashtëzakonshme te kreu serb, sidomos te Presidenti i Serbisë, Nikolic, i cili dha deklarata luftënxitëse duke kërcënuar se “do të dërgonte ushtrinë nëse shqiptarët do të vrasin serbë në Kosovë”.

Siç duket Nikolic nuk e ka llogaritur mirë disponimin luftarak në Serbi meqë nuk duket se ka mbështetje të madhe. Gazeta Blic vazhdon me botimin në faqen e parë të saj të kërkesave për Nikolic, për dy ditë me radhë, që të heqë dorë nga idetë e tij luftënxitëse ku botimi i fundit ka porososinë në ballinë me titull: “President, ju shkoni në luftë, neve na leni të qetë”, duke vazhduar “Athua nuk na mjaftuan jetët e humbura, njerëzit e zhvendosur, shpirtërat e vuajtur, rinitë e ndërprera?”.