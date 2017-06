Agim Bahtiri i bie pishman, ja çka thotë për largimin nga AKR’ja

“Jo, unë nuk do të lëvizi nga AKR’ja unë do të jem zëri i fuqishëm i AKR’së. Nuk e kemi problemin e Agim Bahtirit, e kemi problemin e Kosovës dhe unë do të jem i fuqishëm që t’i përballoj të gjitha vështirësitë që do të ndodhin në të ardhmen”, tha Bahtiri për Klan Kosovën.

Megjithatë, Bahtiri ka mohuar se në takim është folur për kalimin apo jo të tij në Vetëvendosje, pasi që temë, sipas tij, kishte qenë diçka tjetër.

“Ne bisedum që në asnjë formë, në snjë mënyrë dhe me asnjë çmim që grupi jonë parlamentar, deputetët tonë që të mos shkojnë me PDK’në”, tha ai.

Vlen të përmendet se Lëvizja Vetëvendosje dhe AKR, me 30 mars të këtij viti kanë arritur marrëveshje për ta përkrahur kandidaturën e Agim Bahtirit për kryetar Mitrovice në zgjedhjet lokale të nëntorit